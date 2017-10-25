Yıldırım: Musul'un inşasına odaklanacağız

25 Ekim 2017

Başbakan Binali Yıldırım ile Irak Başbakanı Haydar El-İbadi, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

"Atılan adımlarda Irak devleti ile beraberiz. IKBY'deki yanlış hesap Bağdat'tan, Ankara'dan, Tahran'dan dönmüştür. Referandum sonrası aşamalı olarak bazı tedbirler aldık. Bundan sonra da bu konuda birlikte adım atacağız. Masum insanlar bu referandumun sorumlusu değildir. Onların zarar görmemesi için dikkat gösteriyoruz. IKBY'ye karşı her türlü tedbiri alma noktasında Irak'ın yanındayız. Bundan sonra ortak hedefimiz Irak, Türkiye ve Suriye topraklarında hiç bir terör örgütünün alan bulmaması için çalışmak.

Ekonomik ilişkilerimizi geliştirmeye, terör nedeniyle zarar gören Musul gibi kentlerin yeniden inşasına destek olmaya odaklanacağız. Habur'un denetiminin merkezi hükümete geçmesi için her türlü desteği sağlayacağız. Ayrıca petrol boru hatları konusunda da merkezi hükümet ile birlilte çalışacağız"

İbadi'nin konuşmasından satır başları:

"Petrol, su, ticaret gibi alanlarda ilişkileri geliştirmek istediğimiz gibi siyasi alanda da bunu yapmalıyız.

Türkiye ve diğer ülkelerin desteği ile birlikte Irak'ın toprak bütünlüğü korundu. Ülkelerin çıkarlarını birbirlerinin önüne geçirmeden ve içişlerine de müdahale etmeden kalkınmak ve gelişmek için çalışacağız.

Çok sınırlı düzeyde kalan Anbar'ın batısındaki bölümün de terörden arındırılması ile istikrarın olduğu bir dönem başlamış olacak. Bu dönemde komşu ülkelerle imar ve kalkınma adımları atacağız"