Yıldırım: Yeni dönemin adı 'Güçlü iktidar, sürekli istikrar'

24 Mayıs 2018

Başbakan Binali Yıldırım Fiber Optik Altyapı Ortak Kullanım Programı'nda konuştu.

Yeni dönemin adının "güçlü iktidar sürekli istikrar" olacağını belirten Yıldırım, "16 yıldır ülkemiz için çabalıyoruz, yaptıklarımız çok, yapamadıklarımız da var. Eksikliklerimiz var, ama 24 Haziran'da tekrar talep ediyoruz. Milletimiz her şeyin en güzelini biliyor ve kararını verecek. Bizim 16 yıllık başarımızın arkasında güven ve istikrar var, güven ve istikrar ülkelerin hedeflerini tutturması için olmazsa olmazıdır. Güven ve istikrar nasıl sağlanıyor? Güven ve istikrar vardı ama vesayet alışkanlıkları da hala devam ediyordu, birkaç sınamayla karşı karşıya kaldık. Bize kapatma davası açıldı. Kimsenin anlayamadığı bir şey, daha sonra yargı darbesi. Mayıs 2013 enflasyon yüzde 5'e inmiş, daha sonra Gezi ve 15 Temmuz hain Darbe girişimi. Bunlar bizi değişme itti, bu sürdürülebilir bir şey değil deyip, parlamenter sistemden, Cumhurbaşkanlığı sistemine gidiş için seçimi gerçekleştireceğiz. Vatandaş yetkiyi vermek için Cumhurbaşkanı seçecek. Seçimini yapacak, ve kendini illerinde köylerinde temsil edecek vekillerini de seçecek, millet iradesiyle belli olacak ve vesayet riski ortadan kalkacak. Tek vesayet makamı millet olacak" ifadelerini kullandı.

Yıldırım'ın konuşmalarından diğer satırbaşları şu şekilde:

- Bugün 78 milyon mobil abone var, vatandaşlarımızın yüzde 96'sında cep telefonu mevcut, 2003 yılında vatandaşlarımızın yüzde 42'si mobil aboneyken bugün yüzde 96'nın üzerinde vatandaşımızın telefonları var.

- Demiryollarında artık tüm kullanıcılara altyapı açıldı. İletişim altyapısı ticaret aracı değildir. Aracı amaç gibi görmeye başlarsak kaybederiz. Elektronik haberleşme sektörüne yönelik bazı yeni hedeflerimiz var. Sabit altyapının modası geçti diyemeyiz, sürdürülebilir hedef gerekli. İnternet kullanım oranı bir başka hedef, yüzde 67 seviyesinde.

- Altyapıdaki sorunlarımızı çözdükten sonra bundan sonra marifet altyapıda verilecek katma değerli hizmetlere geliyor. Asıl rekabet, asıl kalite, o altyapı üzerinde hizmetlerdir, farklılıklardır. Biz doğal kaynakları zengin bir ülke değiliz, bu neden mükerrer kaynaklardan kaçınıp tüm kaynakları iyi şekilde kullanmalıyız. Haberleşme ağı mesafeleri oradan kaldırıyor, bürokrasiyi ve aracıları da ortadan kaldırıyor.

- Haberleşme aynı zamanda ülkenin gelişmişlik göstergesidir, Bu alana yatırımlar boşa giden yatırımlar olamaz. Kırsalda şeker pancarı mı ekiyorsunuz? Tarla sulandı mı, hasat geldi mi? bunu nasıl takip edeceksiniz, iletişimle.

- Kırsalda bir başlangıç yapmıştık, sıra kulelerde ortak kullanıma geçmek. Bizim arazimiz İngiltere gibi düz değil, dağlar, bayırlar, vadiler var, jeopolitik olarak zor.