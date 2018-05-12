Yıldırım'dan af yanıtı: Gündemimizde yok
Başbakan Yıldırım, "Af konusu kesinlikle gündemimizde değildir" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, mahkumlara af konusunun gündemlerinde olmadıklarını bildirdi. Yıldırım, "Hükümet olarak bizim gündemimizde teröristlere af, asla ve asla söz konusu değildir" dedi.
MHP Lideri Devlet Bahçeli, bugün sosyal medyadan, bazı tutuklular için af konusunun gündeme gelmesi gerektiğini belirterek, "Kader kurbanlarını afla taltif etmek neden akla gelmez. Kader kurbanı, mağdurları lehine düzenleme yapılmalı" ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş için 'serbest bırakılsın' kampanyalarını eleştirmişti.