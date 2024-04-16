Yılmaz Erdoğan'dan Cansu Taşkın ve Elif Vurgun'a dava

Oyuncu, yönetmen ve yapımcı Yılmaz Erdoğan’ın manken Cansu Taşkın ile birlikte olduğu öne sürülmüştü.

Cansu Taşkın bir röportajında Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadığını teyit etmişti.

Taşkın'ın açıklamasının ardından kardeşi Elif Vurgun, Yılmaz-Taşkın ikilisinin fotoğraflarını sosyal medyada yayınlamıştı.

Halk TV'den Mustafa Balcı'nın haberine göre; Yılmaz Erdoğan, avukatlarına iki isim hakkında dava açılması için talimat verdi.

'Görüntüler habersiz kaydedildi'

Habere göre; Cansu Taşkın ve Elif Vurgun, ağustos ayında misafir olarak Erdoğan'a ait çiftlik evine gitti. Evde 'anı olması' amacıyla Yılmaz Erdoğan ile bazı fotoğraflar çektiren ikili, sosyal medyaya servis edilen yakınlaşma görüntülerini ise Erdoğan'dan habersiz şekilde kaydetti.

İddiaya göre, Yılmaz Erdoğan, bu görüntülerin, Elif Vurgun tarafından telefonla konuşur gibi yapılarak çekildiğini düşünüyor.