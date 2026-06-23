YKS 2026 sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanıyor? Sonuçlar temmuz ayında mı erişime açılacak?

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Hafta sonu iki günlük yoğun üniversite sınav temposunun ardından adaylar artık sonuçlara odaklandı. Her geçen gün heyecan katlanıyor. ÖSYM'nin sınav takvimini bilmeyenler "YKS 2026 sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanıyor" sorusunu yöneltiyor.

2026 YKS sonuç tarihi...

ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS 2026 sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. Saat konusunda ise herhangi bir duyuru yapılmadı. Üniversite tercih tarihleri ise henüz takvimde yer almıyor.

Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Temmuz 2026 tarihinde ÖSYM’nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.