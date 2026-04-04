YKS ertelendi mi, öne alındı mı? 2026 YKS (TYT, AYT, YDT) oturumları ne zaman?

2026 Dünya Kupası'nın haziran ayı pazar gününe denk gelmesi nedeniyle LGS sınavı bir gün öne alındı. 20 Haziran tarihinde Türkiye'nin maçı var bu da YKS sınavına denk geliyor. Bu sebeple üniversite adayları sınav ile ilgili bir karar alınıp alınmadığını sorguluyor.

2026 YKS ertelenecek mi?

Yükseköğretim Kurulu ve ÖSYM'den YKS'nin erteleneceğine dair bir açıklama gelmedi. Önümüzdeki günlerde konuya dair olumlu veya olumsuz bir açıklama gelmesi bekleniyor.

Herhangi bir değişiklik olmadığı sürece 2026 YKS TYT oturumu 20 Haziran saat 10.15'te başlayacak.