YKS sonuç tarihi: 2026 üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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2026 YKS maratonu 20-21 Haziran tarihlerinde tamamlandı ve milyonlarca aday şimdi sonuç sürecine odaklandı. TYT, AYT ve YDT oturumlarına ait cevap kağıtları ÖSYM tarafından incelenirken üniversite adayları tarih bilgisi alabilmek için "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna başvuruyor.

2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 üniversite sınav sonuçları ÖSYM'nin takvimine göre 2 Temmuz'da ilan edilecek. Tercih tarihi ile ilgili bir bilgilendirme ise geçilmedi.

Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Temmuz 2026 tarihinde ÖSYM’nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.