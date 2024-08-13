YKS'de eksi 1,75 net ile fizik bölümünü kazanan profesör sosyal medyada gündem oldu

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. Yapılan son düzenlemelerin ardından "baraj not" sisteminin kaldırıldığı YKS'de yerleştirme işlemlerinde ortaya çıkan "çarpıklık"lar göze çarpıyor.

Yerleştirme sistemindeki sorunlara dikkat çekmek ve kanıtlamak isteyen Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, eksi 1.75 fizik neti yaptığını söyleyerek açıklanmayan bir üniversitedeki fizik bölümüne girmeye hak kazandığını duyurdu.

Olaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özkara, "YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Ben eksi 1.75 fizik netim ile Fizik bölümüne yerleştim, hedefimi gerçekleştirdim. Sizin durumlar nasıl?" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yerleştirme sonuçlarını paylaşan Özkara, akademide "liyakatsizlik" ve "torpil" ile ilgili çektiği videolar ile tanınıyor.

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara'nın konuya ilişkin paylaşımı ise şöyle: