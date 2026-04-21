YSK açıkladı! Oy pusulasında yerler belli oldu: 27 parti yarışacak
Belde statüsü kazanan yerleşim yerlerinde 7 Haziran'da yapılacak ara seçimler öncesinde siyasi partilerin oy pusulasındaki sıraları kura ile belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu'nda gerçekleştirilen törende 27 partinin seçime katılacağı açıklandı. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'deki 6 beldede yapılacak seçimlerde seçmenler sandık başına gidecek.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura törenine YSK Başkanı Ahmet Yener, kurul üyeleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
7 Haziran'da 6 beldede seçim yapılacak
YSK Başkanı Yener, 7 Haziran Pazar günü Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldeleri ile Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde seçimlerin gerçekleştirileceğini açıkladı.
Yener, ara seçimlere 27 siyasi partinin katılacağını YSK'ye bildirdiğini belirterek, kura sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.
Oy pusulasındaki sıralama belirlendi
Kura sonucunda siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri şu şekilde sıralandı:
"Adalet Birlik Partisi, DEVA Partisi, Vatan Partisi, AK Parti, Doğru Yol Partisi, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, CHP, Yerli ve Milli Parti, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Gelecek Partisi, Teknoloji Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Anahtar Parti, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Türkiye Komünist Partisi, MHP, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Merkez Sağ Parti."