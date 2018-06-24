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YSK Başkanı Güven'den Suruç açıklaması

Şanlıurfa'da fazladan zarf atıldığı iddiasına ilişkin konuşan YSK Başkanı, "Suruç'taki bazı sandıklara yönelik asayişle ilgili iddialar konusunda, idari ve adli işlem için gerekli girişimlerde bulunulmuştur" dedi.

YSK Başkanı Güven'den Suruç açıklaması
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Şanlıurfa'da fazladan zarf atıldığı iddiasına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven'den açıklama geldi.

YSK Başkanı Güven iddialara ilişkin, "Suruç'taki bazı sandıklara yönelik asayişle ilgili iddialar konusunda, idari ve adli işlem için gerekli girişimlerde bulunulmuştur" ifadelerini kullandı. 

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