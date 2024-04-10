YSK'ya yerel seçim itirazları için son gün: Saatler kaldı

YSK’nın seçim sonuçlarına itiraz süreleriyle ilgili açıkladığı takvime göre, il seçim kurullarından çıkacak kararlara karşı YSK’ya itiraz için bugün saat 17.00’ye kadar başvuru yapılabilecek.

İl seçim kurulu kararlarına olağanüstü itiraz için başvuru ise son tarih 14 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.