'Yumruklaştılar' iddialarını yalanladı

24 Mayıs 2018

CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan ile Tuncay Özkan'ın, milletvekili aday listesi nedeniyle yumruklaştıkları yönünde iddialar öne sürülmüştü. Bu gelişmenin üzerine ikili çıkan haberleri ortak bir açıklama ile yalanladı.



Yapılan açıklamada haberlerin "yalan ve iftira"dan ibaret olduğu belirtilirken, haberi kınadıklarını dile getiren Özkan ve Tezcan, "Hiç yaşanmamış bir olayın gerçekmiş gibi sunulması yalandan öte bir şey değildir. Medyadaki bu yandaş ve yalancı yapıya artık bir 'yeter' demek gerekiyor. Palavranın, iftiranın, itibar cellatlığının ve yalakalığın adı gazetecilik değildir. Bu yapılardan hukuk önünde hesap sorulacak, gerekli yasal başvurular yapılacaktır" ifadesini kullandı.



