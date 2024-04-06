Yunan adalarına kapıda vizede hizmet bedeli sürprizi: Maliyeti 90 Euro’ya çıkıyor

Yunanistan'ın Türk vatandaşlarına 5 Ege adası için kapıda vize uygulamasına başladığı, diğer 5 ada için de uygulamanın yakın zamanda başlatılacağı bildirildi. Bayramda kapıda vize için hazır olan komşu adalar ise Samos, Kos, Rodos, Midili, Sakız oldu.

Yunan adasına kapıda vizede 90 Euro sürprizi

Hürriyet'in haberine göre, adaya gitmek için 60 Euro vize ücreti isteniyor. Ancak gereken evrakları kendiniz hazırlasanız da aracı firmaya evraklarınızı teslim etmeniz gerekiyor. Kendiniz evraklarınızı karşı tarafa iletemiyorsunuz. Yunan tarafı aracı firmaları şart koşuyor. Bu sebeple evraklarınızı aynı gün içerisinde teslim edip adaya gidemiyorsunuz, 3-4 gün öncesinden aracı firmaya iletmek zorundasınız. Bu da hizmet bedeli adı altında ek bedel ödemenize sebep oluyor. Bazı bölgelerde 30 Euro gibi daha yüksek rakamlar talep ediliyor.

90 Euro'yu bulan maliyet

İşlemler feribot firmaları arayıcılığıyla yapılıyor ya da bir acenteyle anlaşıp evraklarınızı teslim edebiliyorsunuz. Çoğu gemi firması 20 Euro hizmet bedeli talep diyor. Örneğin Ayvalık’taki bir feribot firması “10 Euro’sunu biz 10 Euro’sunu da Midilli tarafı alıyor” diyor. Eğer bu ödeme yapılmazsa evraklarınız işleme alınmıyor. Ayrıca gidilecek adaya göre de 35-80 Euro arası feribot ücreti de maliyete ekleniyor.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Engin Ceylan ise, “Yunanistan tarafında gümrük kısmının tamamlanmasıyla mayıs ayı içerisinde diğer adalarında kapıda vize uygulamasını başlamasını bekliyoruz” dedi.

Ceylan, kapıda vize detaylarını şöyle anlattı: “Acenteler de 20-30 Euro hizmet bedeli koyarak ortalama 80 ila 100 Euro arası bir maliyetle kapı vizesi hizmeti veriliyor. Adaya indikten sonra gümrükte kapı vizesi basılı sırasına geçecek yolcular. Bu da çok büyük bir yoğunluğa sebep olacak. Bayramda vize alamayanlar kapı vizesine yönelecek. Bu bayram döneminde 15-20 bin arası Türk turistin kapı vizesiyle giriş yapacağını öngörüyoruz.”