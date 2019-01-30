Yunanistan Başbakanı Çipras, İstanbul'a gelecek

30 Ocak 2019

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, salı günü Türkiye'ye gelecek.

Bugün, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen 5. Avrupa Birliği Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde konuşan Çipras, gelecek hafta Türkiye'yi ziyaret edeceğini hatırlatarak şöyle konuştu:

"Önümüzdeki hafta İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme fırsatı bulacağım. Buradaki toplantımızın ortamını da aktaracağım. Her birimizin karşılıklı ilişkilerinde olduğu gibi AB-Türkiye ilişkilerinde de karşılıklı saygı ve uluslararası hukukun dayanak noktası olması gerektiği konusunda hemfikiriz. Bu çerçevede Kıbrıs'ta BM kararları çerçevesinde adil ve kalıcı bir çözümü destekliyoruz."

Çipras, Doğu Akdeniz'de doğal zenginliklerden yararlanmanın bir egemenlik hakkı olduğunu söyleyerek, "Çözüm tüm Kıbrıslıların, yani hem Rum hem de Türk Kıbrıslıların faydasına olacaktır. Doğal kaynakların çıkarılmasından kaynaklanan gelirler eşit ve adil bir şekilde Rumlar ve Türkler arasında paylaşılmalı" diye konuştu.