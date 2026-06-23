Yurdun doğusu için sağanak alarmı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin iç ve doğu bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Doğu Akdeniz'in Mersin dışındaki kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç bölgeleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Niğde, Kayseri, Sivas, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinde de yerel yağışlar beklenirken, ülkenin diğer bölgelerinde az bulutlu ve açık bir hava etkili olacak.

Güneydoğu için çift uyarı

Meteoroloji, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı uyarısında bulundu. Bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı, doğusunda ise güney ve güneybatı yönlerden esecek rüzgarın saatte 40 ila 70 kilometre hıza ulaşabileceği belirtildi. Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve toz taşınımına bağlı görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Sıcaklıklarda önemli değişiklik beklenmiyor

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde önemli bir değişiklik göstermeyeceği ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının Güneydoğu Anadolu'da 37-39 dereceye kadar çıkması beklenirken, Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar 37 dereceye ulaşacak.

İstanbul'da hava sıcaklığı 29 derece, Ankara'da 29 derece, İzmir'de ise 34 derece olarak öngörülüyor. Antalya'da 37 derece sıcaklık beklenirken, Diyarbakır'da termometrelerin 39 dereceyi göstermesi tahmin ediliyor.

Yağışlar doğu kesimlerde etkili olacak

Yağışların özellikle Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında etkili olması bekleniyor. Adana, Hatay, Kayseri, Sivas, Erzurum, Kars, Malatya ve Van çevrelerinde gün içerisinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilecek.

Meteoroloji, ani yağışların etkili olacağı bölgelerde vatandaşların güncel tahmin ve uyarıları takip etmelerini istedi.