Yüreğir Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Demirçalı’nın “rüşvet vermek” suçu kapsamında yargılandığı davada Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 Nisan 2026 tarihli kararla 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldığı hatırlatıldı.

Geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı

Bakanlık, söz konusu mahkeme kararı doğrultusunda Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca işlem tesis edildiğini belirtti. Bu kapsamda Demirçalı’nın geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.