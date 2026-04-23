Yurt genelinde sıcaklıklar düşüyor: Meteoroloji'den yağış ve fırtına uyarısı yapıldı! 23 Nisan dava durumu

Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, özellikle İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde yağışlar etkisini artıracak. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması öngörülüyor.

Ankara, Eskişehir, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Orta ve Doğu Karadeniz’de yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile yüksek rakımlı bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar görülebilecek.

Rüzgar 80 km/saati bulacak

Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Yetkililer, ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Sıcaklıklar batıda düşüyor, Marmara’da artıyor

Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 4 ila 7 derece azalacağı, buna karşılık Marmara Bölgesi’nde 4 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Kar ve çığ uyarısı

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ riski devam ediyor. Uzmanlar, özellikle kar örtüsünün yoğun olduğu alanlarda ani erimelere bağlı tehlikelere karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtiyor.

Bölge bölge hava durumu öne çıkanlar

Marmara’da parçalı bulutlu hava ile birlikte Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinde sağanak beklenirken, Ege’nin iç kesimleri ve Akdeniz’in batısında yağışlar yer yer kuvvetlenecek.

İç Anadolu genelinde sağanak yağış etkili olurken, Karadeniz bölgesinde geniş alanda kuvvetli yağış öne çıkıyor. Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yağmurla birlikte yüksek kesimlerde kar görülecek. Güneydoğu Anadolu’da ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.