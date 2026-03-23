Yurt genelinde yağış alarmı: Sağanak etkisini artırıyor! 23 Mart hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara (Çanakkale hariç), İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in büyük bölümü ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

İstanbul dahil Marmara’da sağanak etkili

Marmara Bölgesi genelinde çok bulutlu hava hakim olurken, Çanakkale dışında tüm bölgede aralıklı sağanak yağış bekleniyor. İstanbul’da gün boyunca yağmur geçişleri görülmesi öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde ise pus ve yer yer sis etkili olacak.

Sıcaklıklar güneyde düşüyor

Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin altına ineceği, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bu durum özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da serin ve yağışlı bir havayı beraberinde getirecek.

Kar ve çığ tehlikesine dikkat

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgelerinde kar örtüsünün kalınlığı nedeniyle çığ riski bulunuyor. Ayrıca kar erimesine bağlı olarak heyelan ve su baskınlarına karşı da dikkatli olunması gerekiyor.

Sis, pus ve buzlanma uyarısı

Sabah ve gece saatlerinde birçok bölgede pus ve yer yer sis beklenirken, Doğu Anadolu’nun doğusunda buzlanma ve don olaylarının görülebileceği ifade edildi.

Rüzgar yön değiştiriyor

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, batı kesimlerde ise kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.