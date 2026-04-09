Yusuf Güney gözaltına alındı: "Ayahuska" açıklamaları inceleme konusu oldu
İstanbul’da Narkotik ekipleri, bir dijital platformda yaptığı “Ayahuska” çayıyla ilgili açıklamalar nedeniyle şarkıcı Yusuf Güney’i gözaltına aldı. İçeriğinde yasaklı “DMT” maddesi bulunduğu belirlenen ifadeler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Güney’in emniyetteki işlemleri sürüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında bir dijital platformda yayımlanan programa katılan şarkıcı Yusuf Güney’i gözaltına aldı.
'Ayahuska' çayına özendiricilik
Yapılan değerlendirmelerde, programda söz edilen 'Ayahuska' çayına ilişkin ifadelerin özendirici nitelik taşıdığı belirlendi. İncelemelerde ayrıca bu içeceğin içerisinde bulunan 'DMT' maddesinin, 2313 sayılı Kanun kapsamında yasaklı maddeler arasında yer aldığı tespit edildi.
Gözaltına alınan Yusuf Güney’in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.