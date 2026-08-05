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Uygun fiyat ve uygun ödeme koşulu sunan "İlk Evim Konut Kredisi"ne talep bir hayli fazla... Ev alacaklar fırsattan yararlanmak istiyor. Her gün bir gelişme olup olmadığı araştırılıyor. Sıkça gelen soru "Yüzde 1.20 faizli konut kredisi çıktı mı", "İlk Evim Konut Kredisi ne zaman çıkıyor" şeklinde...

İlk Evim Konut Kredisi ne zaman başlıyor?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Bakan Murat Kurum 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü bir açıklama yapmadı. Gözler kampanya için ağustos ayına çevrildi.

İlk evim kredisi şartları neler?

Kamu bankaları aracılığıyla sunulacak oran %1,20 olacak. 180 aya (15 yıl) kadar vade imkanı sağlanıyor.

1.000.000 TL kredi için:

Faiz Oranı: %1,20

Vade: 180 Ay

Aylık Taksit: 13.587 TL

Toplam Geri Ödeme: ~2.445.000 TL

2.000.000 TL kredi için:

Faiz Oranı: %1,20

Vade: 180 Ay

Aylık Taksit: 27.174 TL

Toplam Geri Ödeme: ~4.891.000 TL

3.000.000 TL kredi için:

Faiz Oranı: %1,20

Vade: 180 Ay

Aylık Taksit: 40.761 TL

Toplam Geri Ödeme: ~7.336.000 TL