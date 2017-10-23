 Zap bölgesinde 2 terörist öldürüldü

23 Ekim 2017

Genelkurmay Başkanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde devam eden hava destekli operasyonda iki teröristin hava harekatıyla öldürüldüğü, operasyonda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 47 olduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü hedeflerinin bulunduğu Zap bölgesine yönelik hava destekli operasyon devam ediyor.

Operasyon kapsamında dün silahlı iki terörist hava harekatıyla vuruldu, operasyonda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 47 oldu. Güvenlik güçleri, el yapımı sekiz patlayıcıyı da imha etti.

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalına da 20 Ekim'de gerçekleştirilen hava harekatının ardından güvenlik güçleri tarafından bölgede arazi araması yapıldı. Bu sırada teröristlerle sağlanan sıcak temasta bir terörist etkisiz hale getirildi, bir tabanca, 597 piyade tüfeği fişeği, dört telsiz, bir dürbün , 21 şarjör, altı tüp, 174 kilogram toz esrarla muhtelif cins ve miktarda yaşam ve sağlık malzemesi ele geçirildi.

Bölücü terör örgütünden kaçan bir terörist ise Mardin'in Kızıltepe ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Kaynak: AA