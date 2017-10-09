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Zırhlı personel taşıyıcılar sınırda

Hatay'a gelen paletli zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçlar, sınır karakollarına sevk edildi.

Zırhlı personel taşıyıcılar sınırda
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İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine gerçekleştirilecek intikal kapsamında Hatay'a gelen çok sayıda paletli zırhlı personel taşıyıcı ile askeri araçlar, Reyhanlı sınırına konuşlandırıldı.

İntikalin yapılacağı İdlib'in sınır komşusu Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri hareketlilik gece ve sabahın ilk saatlerinde devam etti.

Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen çok sayıda paletli zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçlar, sınır mahallelerinde tırlardan indirilerek ilçedeki sınır bölgesine sevk edildi.

Askeri araçların burada sınır hattına konuşlandırıldığı gözlendi.

Kaynak: AA

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