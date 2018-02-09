Zonguldak - İstanbul Karayolu'nda heyelan
Kaya ve toprak parçalarının düştüğü Zonguldak-İstanbul Karayolu'nda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Zonguldak'ta heyelan nedeniyle kaya ve toprak parçalarının düştüğü karayolunda ulaşımda aksaklık yaşanıyor.
Zonguldak-İstanbul Karayolu'nun Kozlu ilçesine bağlı Ilıksu mevkisinde yamaçtan düşen kaya ve toprak parçaları, karayolunun Zonguldak istikametinin trafiğe kapanmasına neden oldu.
Olay yerine gelen polis ekipleri, heyelan tehlikesine karşı önlem alırken, büyük tonajlı araçların geçişine bir süre bekletildikten sonra izin verildi.
Karayolu ekiplerinin çok sayıda iş makinesiyle çalışma yaptığı yolda ulaşım, bölünmüş yolun diğer bölümünden çift yönlü sağlanıyor.
Kaynak: AA