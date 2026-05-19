Zonguldak'ta kaçak madende göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirtilen bir maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi yaşamını yitirdi.

Olayın, Dilaver Mahallesi'nde bulunan kaçak maden ocağında meydana geldiği bildirildi. Edinilen bilgilere göre ocakta yaşanan göçük sırasında işçilerden Erol Türksever (46) toprak altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin çalışması sonucu göçük altından çıkarılan Türksever'e sağlık görevlileri tarafından ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Daha sonra Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçinin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.