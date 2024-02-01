“2024, İGA’nın ‘Yatırımlar Yılı’ olacak”

Uluslararası küresel aktarma merkezi olarak etki alanını her geçen gün daha da artıran İGA İstanbul Havalimanı, 2024’e yenilikler ve büyüme hedefleriyle başladı. İGA İstanbul Havalimanı’nın 2023 yılını değerlendiren ve 2024 planlarını açıklayan İGA İstanbul Havalimanı CEO Vekili Selahattin Bilgen, başarılarla dolu bir dönemi geride bıraktıklarını, pandemi döneminde henüz yeni kurulmuş bir havalimanı olmalarına rağmen stratejik konumu ve İGA’nın çevik yapısı sayesinde bu duruma çok kısa sürede uyum sağladıklarını vurguladı.

Henüz beş yaşında, genç bir organizasyon olarak, uçuş sayısında son 4 yıl üst üste “Avrupa’nın En Yoğun Havalimanı” unvanına sahip olduklarına dikkat çeken Bilgen şöyle konuştu:

“Uçuşlara başladığımız 2019 yılında bu sayı 329 bin 876 iken, 2023 yılı uçuş sayımız 505 bin 968 oldu. Türkiye, pek çok özelliğinin yanında aynı zamanda bir turizm ülkesi. Geçen yıl ‘dünyanın en fazla turist ağırlayan 4. ülkesi olduk. Biz de bizzat içinde bulunduğumuz bu sektör aracılığıyla Türkiye’nin millî ekonomisine ve vatandaşlarımıza katkı sunabildiğimiz için memnuniyet duyuyoruz. 2019 yılında toplam 52 milyon 748 bin olan yolcu sayımız, 2023 yılında 76 milyona ulaştı. 2023 yılında yine uçuş sayısı verilerine göre; 11 Haziran 2023’te günlük 1690 uçuş sayısı ile rekor kırdık. Yolcu sayısında ise 2 Temmuz 2023 günü 266 bin 184 kişi ile yeni rekorlara imza attık.”

Yeni hedef: 85 milyon yolcu

2024 yılında yolcu hedeflerinin 85 milyon olduğunu açıklayan Bilgen, İGA İstanbul Havalimanı olarak her geçen gün artan yolcu trafiğiyle büyümeye devam ettiklerini bildirdi. “2024 yılında uçuş sayımızı ise 532 binlere ulaştırmayı hedefliyoruz” diyen Bilgen, yolcu sayılarında yüzde 12,77’lik, uçuşlarda yüzde 12,46’lık bir büyüme planladıklarını kaydetti.

11 yeni havayolu daha geliyor

İGA İstanbul Havalimanı’nda 2019 yılında 61 olan hizmet verdiği hava yolu şirketi sayısını, Cumhuriyetin 100. yılında 101’e ulaştırmaktan gurur duyduklarını ifade eden Bilgen, 2024 sonuna kadar toplamda 11 yeni hava yoluna daha ev sahipliği yapacaklarını duyurdu. Bilgen, “Bu, İGA İstanbul Havalimanı’nın küresel havacılık sektöründe yeni bir liderliğe imza atması anlamına geliyor. İGA İstanbul Havalimanı, hizmet verilen hava yolu şirketi sayısı bakımından dünyada ilk 3 arasında bulunuyor” dedi.

“Avrupa’daki ilk 3’lü paralel pist operasyonumuzla ‘200 milyon yolcu’ kapasitesine ulaşacağız”

2024 yılında Avrupa’daki ilk 3’lü paralel pist operasyonunu hayata geçireceklerini söyleyen Selahattin Bilgen, “Üçlü bağımsız paralel pist operasyonlarıyla Avrupa’da bir ilki başaracağız” dedi. Bilgen şöyle devam etti: “Amerika Birleşik Devletleri’nden sonra en yüksek verim ve kapasiteyle gerçekleşecek operasyonlara imza atmayı hedefliyoruz. Bu yöntemle sahip olduğumuz 120 ATM/s (saatlik hava trafik kapasitesi) kapasitemizin, 148 ATM/s üzerine çıkma potansiyeli var. Kapasitenin hava trafik açısından bu denli artması, havalimanımızın sözleşmesinde bulunan 150 milyon yolcu hedeflerinin üzerine de çıkarak Faz 5 sonrasında planlanan ek pist yatırımı yapılmaksızın 200 milyon yolcuya ulaşmasında önemli rol oynayacaktır”.

“2024 yılında toplam 656,5 milyon euro yatırım hedefliyoruz”

2023 yılında 160,1 milyon euro yatırım yaptıklarını belirten Bilgen, 2024 yılında da İGA İstanbul Havalimanı olarak yatırımlarını artırarak sürdüreceklerini ifade ederek şöyle konuştu:

“2024 yılı İGA için ‘Yatırımlar Yılı’ olacak. 2024 yıl sonunda tamamlamayı planladığımız Genel Havacılık Terminali için bu yıl 35 milyon euro yatırım yapacağız. Yine 2024 sonunda tamamlayacağımız, Eskişehir GES Projesi için ise 146,4 milyon euro yatırım hedefliyoruz. Eskişehir’de İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. tarafından 3 milyon metrekare alanda kurulacak olan 199,32 MWe gücündeki lisanssız GES (Güneş Enerji Santrali) ile İGA kendi elektriğinin tamamını yenilebilir enerjiyle karşılayan dünyadaki ilk havalimanı olacak. Bu santralden yıllık 340.446.833 KWh/yıl enerji üretimi öngörüyoruz. 2025 yılının ilk çeyreğinde tamamlamayı planladığımız Hilton Istanbul Airport içinse bu yıl, 25,6 milyon euro yatırım hedefimiz var. Doğu-Batı pisti inşası ve Kuzey-Güney yedek pisti için 2024 yılında planladığımız toplam 331,2 milyon euro yatırımla 2024 yılında toplam 656,5 milyon euro yatırım yapmayı hedefliyoruz.”

“Toplam kargo alanımız Hong Kong’un 3 katı büyüklüğünde”

İGA İstanbul Havalimanı’nın dünya kargo taşımacılığı açısından da çok önemli bir merkez olduğuna dikkat çeken Bilgen, şu anda Havalimanı’nda aktif olarak görev yapan 14 tarifeli kargo hava yolu şirketi bulunduğunu bildirdi. Bilgen, “Havalimanımızda an itibarıyla 5,5 milyon tonluk kapasiteye çıkabilecek bir alt yapıya sahibiz ve toplam kargo alanımız 1,4 milyon metrekare gibi etkileyici bir seviyede. Toplam kargo alanı bakımından Hong Kong’un neredeyse üç katı. Kiralanabilir alan kapasitemiz 340 bin metrekareye ulaştı” diye konuştu.

FedEx Express ve Trendyol’dan İGA’ya dev yatırım

İGA İstanbul Havalimanı’nın, dünyanın en büyük ekspres taşımacılık şirketi FedEx Express ve Trendyol’la iş birliklerini de duyuran Bilgen, “Avrupa’nın yeni küresel hava taşımacılık tesisine ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi. FedEx Express’in, İGA İstanbul Havalimanı Kargo Bölgesi’ne toplamda 23 bin metrekarelik bir tesisin kurulumuna Eylül’de başladığını belirten Bilgen: “FedEx Ekspress’in 26 milyon euro yatırım yaptığı bu tesis, Asya ve Afrika arasındaki stratejik bağlantıyı sağlayarak, üç kıtadaki operasyonları birbirine entegre edecek bir merkez olacak” dedi.

Kasım ayında 36 milyon euroluk yatırımla toplam 12 bin metrekarelik ve günlük 150 bin ürün çıkışı kapasitesine sahip olacak Trendyol projesinin ise 2025 yılının ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanıyor. Böylece depolama alanları 150 bin metrekareye, depo sayısı 14’e ve parsel alanı ise 353 bin metrekareye yükselecek.

“Emisyonlarımız yüzde 45 azalacak”

İGA İstanbul Havalimanı’nın “Odağımız Dünya, Hedefimiz Gelecek” misyonuyla “Net Sıfır CO2 emisyonu” taahhüdünü veren havalimanları arasında yer aldıklarını kaydeden Bilgen, 6 sene içerisinde baz yıla göre emisyonlarını yüzde 45 azaltmayı hedeflediklerini vurguladı. “2040 yılında yüzde 73 emisyon azaltımı sağlayıp, 2050 yılında ise sıfır emisyon hedefimize ulaşacağız” diyen Bilgen, IPCC 1,5°C senaryosuna göre hazırlanan Net Sıfır yol haritasına göre 2023 yılını hedeflenenden yüzde 14 daha az emisyon ile tamamladıklarının altını çizdi.

Bilgen, “Atık dönüşümüzle, atıklardan kaynaklanan emisyonların yüzde 50 azaltılması ve araç filomuzun yüzde 50’sinin elektrikli araçlara dönüşümü gibi somut adımlarla 2050 yılına kadar sıfır emisyon hedeflerimizi gerçekleştirmeye kararlılıkla ilerliyoruz” ifadelerine yer verdi. İGA İstanbul Havalimanı’nın ACI Havalimanları Karbon Akreditasyon programında 3 yıl içerisinde 4 seviye aşarak önemli bir başarı elde ettiğini vurgulayan Bilgen, “2023 yılında; toplam enerji tüketimimiz yüzde -10,7 azaldı. Havalimanımızda tüketilen suyun yüzde 30’unu geri kazanılmış sulardan temin ettik. Su ayak izimiz geçen yıla göre yüzde 5 azaldı. Atıklarımızın yüzde 35’ini geri dönüştürdük ve ülke ekonomimize ham madde olarak katılmasını sağladık” dedi.

“Havalimanımızın beğeni oranı yüzde 89”

Havalimanına gelen yolcuların memnuniyetinin de her geçen gün arttığını sözlerine ekleyen Bilgen, GfK Araştırma Şirketi tarafından üç yıldır yapılan çalışmada, halk genelinde İstanbul Havalimanı’nın beğenilme oranının sürekli artarak 2023 yılında yüzde 89’a ulaştığını açıkladı. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunun açılmasıyla bu oranı daha da yukarılara taşıyacaklarına inandığını belirten Selahattin Bilgen, İstanbul halkının öncelikli olarak tercih ettiği havalimanı olmaktan duydukları memnuniyetin altını çizdi.