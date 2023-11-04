İGA ART Sanat Projeleri Yarışması sonuçları açıklandı

Bu yıl ikincisi düzenlenen ve ilk etabı 2023 yılı başında hayata geçirilen İGA ART Sanat Projeleri Yarışması’na, Türkiye ve dünyadan toplamda 172 proje katıldı.

Türkiye’de kültür sanat alanında bugüne kadar verilen en büyük ödüllerden birinin sunulduğu İGA ART Sanat Projeleri Yarışması’nın kazananı sanatçı Hayri Karay duygularını şöyle ifade etti “Sanata katkılarından dolayı İGA ART’a çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle bir esere imza atmak benim için son derece onur verici. Eserimi Cumhuriyetimizin 100. yılına ithaf ediyorum.”

Sanatçının soyut eseri, Anadolu kültürünün çeşitliliği ve etnografik sosyalliğini ışık-gölge-biçim oyunlarından yararlanan görsel bir dansla anlatıyor.

Ödül töreninde konuşan İGA İstanbul Havalimanı CEO Vekili Selahattin Bilgen şunları söyledi “Her gün 200 binden fazla yolcuyu ağırladığımız İGA İstanbul Havalimanımızda toplumu ve sanatçılarımızı ortak bir noktada buluşturmanın son derece anlamlı olduğuna inanıyoruz. Sanatçılar bir ulusun, hatta tüm insanlığın geleceğini temsil ederler. Din, dil, ırk, yaş ayrımı yapmadan, her kesimden sanatçıyı kucaklayan ve seslerini dünyaya duyurmalarına vesile olan sanatın, sanatçının en çok ihtiyaç duyduğu ‘özgür alanı’ sağlayan İGA ART, bu bağlamda dünya çapında örnek bir platformdur. Böylelikle İGA İstanbul Havalimanı da ülkemiz sınırları içerisindeki en büyük kamusal sanat alanı sayılmaya hak kazanmıştır.”

Hayri Karay’ı tebrik eden İGA ART Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Gülveli Kaya ise “İGA ART, Anadolu’nun kültür beşiği olma misyonuyla ülkemizin değerlerini, sanatçılarını dünya ile buluşturuyor. Mevlânâ’nın ‘Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol’ sözündeki gibi İGA ART, hem olduğu gibi hem göründüğü gibi bir kurum. Uluslararası arenada dünyaca ünlü sanatçılarla iş birliği yapmak varken kendi kaynakları ile kendi ülkesinin sanatçılarına alan açması çok önemli. Bu doğrultuda bugün yine sanatın birleştirici gücü ile burada toplandığımız için memnuniyet duyuyoruz.” diye konuştu.