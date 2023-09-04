İGA ile FedEx Express Avrupa'dan yeni tesis anlaşması

İGA'nın açıklamasına göre Kasım 2024'de tamamlanması hedeflenen İstanbul Havalimanı'ndaki yeni tesis sayesinde FedEx Express Avrupa, üç kıtadaki operasyonlarını birbirine bağlayacak.

Tesisin yapımıyla İstanbul Havalimanı ise Asya ve Afrika arasındaki bağlantıyı sağlayan bir stratejik ulaşım ve nakliyat merkezi olma özelliğini daha da güçlendirecek.

İGA Üst Yöneticisi (CEO) Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nın tüm faz yatırımlarının tamamlanmasıyla Türkiye'nin gayrisafi milli hasılasının yüzde 5'ini karşılayacak bir ekosistem yaratacağını ifade etti.

'Kargo ve lojistik sektörü için stratejik merkez'

Ekonomiye katma değer sağlayan çalışmalara her gün yenilerini eklemeye devam edeceklerini vurgulayan Samsunlu, şunları kaydetti:

"Kargo nakliyesi endüstrisinde lider bir kurum olan FedEx ile yaptığımız bu işbirliğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. FedEx’in yeni küresel hava kargo tesisi için havalimanımızı seçmesi, İGA İstanbul Havalimanı'nın yalnızca yolcular için değil, aynı zamanda kargo ve lojistik sektörü için de stratejik bir aktarma merkezi olduğunu gösteriyor. Bu yeni tesisin, İGA İstanbul Havalimanı'nın hem itibarını hem de küresel bir merkez ve dünyaya açılan bir kapı olma yönündeki kararlılığını daha da pekiştireceğinden eminiz."

'Yeni büyüme fırsatlarının önünü açacağız'

FedEx Express Güneydoğu Avrupa, İsrail ve Türkiye Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Eser Sezek, İGA İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdikleri büyümeden dolayı çok heyecanlı olduklarını belirtti.

Sezek şöyle devam etti: "Böylece, bu stratejik konumda daha sağlam bir zemine sahip olacağız ve kıtalararası ticaret yapan müşteriler için yeni büyüme fırsatlarının önünü açacağız. Bu girişim aynı zamanda önemli bir kargo ve lojistik aktörü olarak güçlenmeye devam eden Türkiye'deki işimize ve müşterilerimize olan güçlü ve sürekli bağlılığımızın da bir göstergesi."

Yeni yapılacak tesiste, FedEx filosu için 3 park alanı, 32 minibüslük alan ve 7 kamyon kapısı yer alacak. Barındırdığı gelişmiş teknoloji sayesinde tesiste, saatte 3 bin parça elleçlenebilecek.

Kargo şirketlerinin sayısı 19'a ulaştı

Yolcu sayısında Avrupa'nın "en yoğun", dünyanın "ikinci en yoğun" havalimanı olan İstanbul Havalimanı, kargo trafiğinde de Avrupa’nın en iyi 10 havalimanı arasında ilk sırada yer alıyor.

İstanbul Havalimanı Kargo Şehri ve Lojistik Merkezi'nde toplam 1,4 milyon metrekarelik alan, 195 bin metrekarelik geçici depolama alanı ve 10 bin 800 metrekarelik serbest depo tesisi bulunuyor.

Bölgede faaliyet gösteren Turkish Cargo, PTT UPİM, MNG, DHL Express, UPS, Çelebi Kargo, Havaş Kargo, S Sistem olmak üzere 8 geçici depo, Fevzi Gandur, Ünsped, Barsan ve DHL Global olmak üzere 4 serbest depo yer alıyor.

FedEx Express Avrupa’nın da katılımıyla İstanbul Havalimanı Kargo Şehri ve Lojistik Merkezi’ndeki kargo şirketlerinin sayısı 19’a yükselecek.