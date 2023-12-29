İGA İstanbul Havalimanı’na “Cumhuriyet’in 100. Yılında 100 Hava Yolu”

Dünyanın en önemli küresel aktarma merkezlerinden İGA İstanbul Havalimanı, hizmet verdiği hava yolu sayısını Air China ile 100’e taşıdı. Böylece “100’ler Kulübü”ne giren İGA İstanbul Havalimanı, dünyanın en fazla sayıda hava yolu şirketine hizmet veren üç havalimanından biri oldu.

Air China’nın, Çin Halk Cumhuriyeti’nin başkenti Pekin’den İGA İstanbul Havalimanı’na ilk uçuşu sonrasında düzenlenen törende konuşan İGA İstanbul Havalimanı CEO Vekili Selahattin Bilgen, Air China ile İGA İstanbul Havalimanı’nda hizmet verilen Çin menşeili hava yolu sayısının 4’e ulaştığını belirtti.

Air China ile yapılan iş birliğinin; İGA İstanbul Havalimanı’nın sadece Türkiye’deki değil, aynı zamanda hem bölgesel ve küresel hava taşımacılığındaki hem de uluslararası bağlantı anlamındaki önemini ortaya koyan bir gösterge olduğunu belirten Bilgen, İstanbul - Pekin karşılıklı uçuşlarının; Türkiye ve Çin’in arasındaki ticari, turistik ve kültürel ilişkileri daha da güçlendireceğine inandığını ifade etti.

‘Cumhuriyet’in 100. Yılında 100 Hava Yolu’ hedefine ulaşmanın İGA İstanbul Havalimanı için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten Bilgen sözlerine şöyle devam etti:

“Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden olan havalimanımızın, Türkiye’nin ‘Zafer Anıtı’ olarak nitelendirilmesi bizler için büyük bir gurur. O nedenle her zaman kendimize, ülkemize sağladığımız faydayı artıracak hedefler koyduk. Bugün, o hedeflerimizden birine daha ulaştık. Coşkuyla, gururla kutladığımız Cumhuriyetimizin 100. yılı için hedefimiz, havalimanımızda faaliyet gösteren hava yolu firması sayısını 100’e ulaştırmaktı ve bunu başardık! Dünyada en çok hava yolunu ağırlayan ‘mega hub'lar arasında yerimizi aldık. İGA İstanbul Havalimanı olarak bölgenin önde gelen küresel aktarma merkezlerinden biri olmamız vesilesiyle 61 hava yolu şirketinden 100 hava yoluna ev sahipliği yapan bir konuma ulaşmış bulunuyoruz. Bunu hem havacılık sektörümüze hem de ülke turizmine büyük katkı sağlayacak bir başarı olarak görüyoruz.”

Bilgen: “2024 yılında 5 yeni havayolunu daha ağırlayacağız”

“2023 yılı sonu itibarıyla 76 milyon yolcuyu ağırlayarak Covid-19 pandemisi sonrasında havacılık sektöründe öngörülen tam toparlanma sürecinin yüzde 12 ötesine geçeceğiz. 2024 hedefimiz; 85 milyon yolcuyu daha havalimanımızda ağırlamak, bu doğrultuda hedef coğrafyalar özelinde görüşmelerimize ve çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 2024 yılının ilk 6 ayında ise 5 yeni hava yoluna daha ev sahipliği yaparak, dünyada en çok hava yolunun operasyon düzenlediği havalimanı olarak zirveye ulaşacağımıza olan inancımız tam” ifadelerini kullandı.

Sichuan Airlines, China Southern Airlines ve China Eastern Airlines ardından İGA İstanbul Havalimanı’ndan uçuşlarına başlayan Star Alliance üyesi Air China, Çin’in bayrak taşıyıcısı olarak nitelendiriliyor. Çin’in başkenti Pekin’deki Beijing Capial Uluslararası Havalimanı ile İGA İstanbul Havalimanı arasındaki seferler haftada üç gün (Çarşamba, Cuma ve Pazar), 30’u ‘business class’ olmak üzere toplam 237 koltuk kapasiteli A330-200 tipi uçaklarla düzenlenecek.

“100’ler Kulübü”ndeki dünya havalimanları listesi:

1. BKK: Bangkok, Tayland – 105

2. CDG: Paris-De Gaulle, Fransa – 105

3. IST: İstanbul Havalimanı, Türkiye – 100

4. DXB: Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri – 96

5. FRA: Frankfurt, Almanya - 89