İstanbul Havalimanı'da kış hazırlığı: 404 personel ve 176 araç hizmet verecek

İGA İstanbul Havalimanı’nı kış hazırlıkları düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

Karla mücadele ekipleri ve alanlarının yanı sıra buzlanmaya karşı kullanılan (de-icing) maddelere ilişkin detayların aktarıldığı toplantıda, kar ve buz ile mücadele kapsamında Hava Tarafı Operasyon Direktörlüğünde görev yapan 404 personelin, 176 araçla birlikte anında müdahaleye hazır oldukları vurgulandı.

Ayrıca, her yıl yaklaşık 7 bin saatlik “Zorlu iklim koşullarıyla mücadele” eğitimi alan personelin araç filosunun bakım ve onarımlarını düzenli olarak yaptıkları ifade edildi.

İGA İstanbul Havalimanı Hava Tarafı Operasyon Direktörü Ozan Karakış, şöyle konuştu: “İGA İstanbul Havalimanı, her gün dünyanın dört bir yanından gelen 200 binden fazla misafire ve 1200’den fazla uçuşa ev sahipliği yapıyor. Yolcularımızı ve sunduğumuz hizmetten yararlanan tüm paydaşlarımızı kar, kış demeden aynı misafirperverlik anlayışı ve hizmet kalitesiyle ağırlamak bizim için çok önemli. Bu sorumluluğumuzu kesintisiz sürdürebilmek için özellikle kış aylarında teyakkuzdayız. Eğitimlerimiz, araç filomuzun bakımları ve planlamalarımızla en zorlu şartlara bile hazırız.”

Hazırlıklar neler?

İGA İstanbul Havalimanı’nın kar ve buz ile mücadele kapsamındaki hazırlıkları şöyle:

- Kaplamalı alanlarda kullanılmak üzere 1.750 ton sıvı (potasyum asetat); 700 ton katı (sodyum format vb.) malzeme depolandı.

- Kar ve buzla mücadele amacıyla, hareket sahası yedi sektöre bölünerek her sektöre bir ‘karla mücadele filosu’ yerleştirildi. Yedi filo, birbiriyle eş zamanlı ve kesişim noktalarında komşu filolarla bağlantılı olarak çalışmak üzere görevlendirildi.

- Pist, Taksiyolu, Apron Asfalt Kaplı Apron Alanları, Beton Kaplı Apron Alanları, Apron Servis Yolları ve Çevre Yolu olmak üzere toplam 12 milyon m2’den daha geniş bir bölge, ‘karla mücadele alanları’ olarak belirlendi ve buna uygun planlamalar yapıldı.

- Toplamda, 404 kişilik Hava Tarafı Operasyon Direktörlüğü personeli ve 176 araç, anında müdahale için bekliyor. Araçların bakımları tam zamanlı olarak yapılıyor.

Kış şartlarıyla mücadele için İGA İstanbul Havalimanı bünyesindeki araçlar şunlar: 1 Mobil Komuta Merkezi, 5 Kar Bıçaklı Pick-Up, 34 Çekilebilir Tip Karla Mücadele Aracı, 4 Kar Rotatifi, 10 Kar Bıçaklı Kamyon, 15 Kompakt Tip Karla Mücadele Aracı, 5 Pist Frenleme Ölçüm Cihazı, 23 Follow Me, 4 Kar Paletli Operasyon Aracı, 3 Katı De-Icing Serpme Aracı, 1 Yakıt Tankeri, 5 Damperli Kamyon, 4 De-Icing Kamyonu (Pist), 6 De-Icing Kamyonu (Apron/Taksiyolu), 1 De-Icing Tankeri, 1 Lastikli Yükleyici, 18 Mini Kompakt Kar Küreme ve De-Icing Püskürtme Aracı, 1 Teleskopik Yükleyici, 22 Çok Fonksiyonlu Kar Traktörü 130 HP, 8 Çok Fonksiyonlu Kar Traktörü 260 HP.