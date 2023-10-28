İstanbul Havalimanı'nda 100'üncü yıl coşkusu

İstanbul Havalimanı'nda Türk halkının verdiği bağımsızlık mücadelesine vurgu yapan 100. yıl reklam filmi, etkinliklerle eş zamanlı tüm TV, dijital ve sosyal platformlarda izleyicisiyle buluşuyor.

Geçmişle bugünün kesiştiği reklam filmi, 1922 yılında Antep, Maraş ve Urfa’dan vatanı savunmaya giden üç gencin evlerine, sevdiklerine, memleketlerine vedasıyla başlıyor. Kulaklarında bir melodi, ayaklarında ritim olan bu gençler, cephede Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün komutasında mücadele veriyor.

Filmin devamında ise İGA İstanbul Havalimanı’nda babasının elini tutarak oturan küçük bir kız çocuğu, filmin başında askerlerin de kulağında olan melodiyi duyuyor, ayağıyla ritme eşlik ediyor. Ardından başını kaldırıp uçuş bilgi ekranına bakan küçük kız, önce Maraş, Antep ve Urfa isimlerini, sonra da bu şehirlerin isimlerine Kahraman, Gazi ve Şanlı unvanları eklenerek değiştiğini görüyor.

Temposu artarak devam eden müziğin peşinden koşan kız, kalabalıkları aşarak ulaştığı yerde bayraklar ve posterler arasında Cumhuriyet Senfonisi’ni duyuyor.

Film, “İlk günkü bağımsızlık mücadelesi hala kulaklarda çınlarken milletçe yüzyılda bestelediğimiz bu Cumhuriyet Senfonisi’nde sen de çok değerli bir notasın” mesajıyla sonlanıyor.

İstanbul Havalimanı, Türk bayraklarıyla donatıldı

İGA İstanbul Havalimanı, Cumhuriyet Bayramı kapsamında renkli gösterilere de ev sahipliği yapıyor. Kutlamalar çerçevesinde terminal Türk bayraklarıyla donatıldı. İç ve dış hatlar giden yolcu bölgelerinde canlı müzik performansları sunulurken, klasik eserlerin, film müziklerinin seslendirilmesinin yanı sıra DJ, çello ve keman performanslarına da yer veriliyor. 29 Ekim günü ise İstanbul yazısı önünde 66 kişilik senfoni orkestrası unutulmaz bir konsere imza atmaya hazırlanıyor.

Atatürk ve geleceğin çocukları yağlı boya tablosu

Cumhuriyet’in 100. yaşına ithaf edilen etkinlikler kapsamındaki bir başka performans ise yapımına 15 Ekim tarihinde dış hatlar giden yolcu bölgesindeki Bosphorus alanında başlanan resim çalışması. 29 Ekim tarihinde tamamlanan 3x3 metre ölçülerindeki eserin açılışı Cumhuriyet Bayramı’nda özel ışıklandırmayla yapılıyor. Tabloda, Atatürk; doktor, avukat, bilim insanı kıyafetleri giyen çocukları ve genç nesilleri işaret ediyor.

İstanbul Havalimanı 5'inci yılını kutluyor

29 Ekim’de Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yaşını coşkuyla kutlayacak İGA İstanbul Havalimanı, İGA çalışanlarının katılımıyla bir de 100 kişilik pasta kesecek. Cumhuriyet Bayramı olmasının yanı sıra İGA’nın 10., İstanbul Havalimanı’nın ise 5. yılı vesilesiyle 29 Ekim günü saat 10.00’da düzenlenecek etkinlik sonrasında Senfoni Orkestrası performasına ev sahipliği yapılacak.

Bando Cumhuriyet eserleri çalarken fener alayı Türk Bayrağı taşıyacak, paten süren gençler de terminal yolcularına nostaljik bayrak ve 100. yıl pini hediye edecekler. Bu gruba özel olarak yurt dışından getirilen mini araçlar eşlik edecek.