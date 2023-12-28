Almanya, bambu bebek giyim üreticisi arıyor

Avrupa Birliği ülkeleri içinde Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülkelerin başında gelen Almanya, sahip olduğu 3,8 trilyon Euro GSYH büyüklüğü açısından dünyada 4. sırada yer aldığı gibi Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde de en büyük ekonomi unvanına sahiptir. Almanya’nın, Türkiye tarafından satılan birçok ürünün lokomotif pazarı konumunda olması nedeniyle, Almanya’dan Türkiye menşeli ürünlere gün geçtikçe talep daha da artmaktadır.

Bugün ise artan bu taleplere bir yenisi daha eklendi. Almanya’da giyim sektöründe faaliyet gösteren bir firma, her gün sayısız ilanı kullanıcılarına sunan TurkishExporter’a bir ithalat talebi bıraktı. Alman firma bıraktığı taleple Türk üreticilerden bambu bebek kıyafetleri satın alacağını belirtti.

Almanya’da faaliyet gösteren firmanın yayınladığı ihracat fırsatını görmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçının detaylarına ulaşabilirler.

Forie Databank ile Almanya pazarına giriş yapın

Türk üreticileri ve ihracatçıları artık Almanya pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşabiliyorlar. Forie tarafından sunulan "Forie Databank," bir ihracat adres bankası gibi hizmet veriyor.

Bu kaynak sayesinde Almanya’daki ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler gibi potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlanıyor. Sektör ayrımı yapmaksızın geniş bir veri tabanını içeren bu kaynak, Türk işletmelerinin Almanya pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.