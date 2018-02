Amerikalı müşteri erkek giyim talep ediyor

02 Şubat 2018

Amerika’dan irtibata geçen bir müşteri, erkek dış giyim ve triko giyim ürünleri ithal etmek istediğini, ilk siparişlerinin yüklü miktarda olmayacağını ama memnuniyete bağlı olarak toptan daha büyük miktarda alım yapacağını belirterek fiyat teklifleri talep etmektedir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Men's knitwear items to import from Turkey to USA

I am in need of a men's outerwear and Knitwear manufacturer.

I need small quanitity first before I move into bigger quantity.

Please email, I would love to see what you have to offer!

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/382585_mens-knitwear-items-to-import-from-turkey-to-usa

