Aralıkta ihracat birim değer endeksi artarken miktar endeksi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı “Dış Ticaret Endeksleri” Aralık bültenine göre, ihracat birim değer endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13 artış gösterdi.

Söz konusu artışta imalat sanayindeki (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 14,6’lık yükseliş belirleyici oldu. Gıda, içecek ve tütün grubunda yüzde 12,1; ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8 artış kaydedilirken, yakıtlarda yüzde 8’lik düşüş görüldü.

İhracat miktar endeksi ise yıllık bazda yüzde 0,4 geriledi. Alt kalemlerde gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,7; yakıtlarda yüzde 6,2 düşüş yaşanırken, ham maddelerde yüzde 4,8, imalat sanayinde ise yüzde 0,5 artış gerçekleşti.

İthalatta miktar artışı sürüyor

İthalat birim değer endeksi aralıkta yıllık yüzde 4,2 arttı. Gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,2 artış görülürken, yakıtlarda yüzde 9,8 düşüş kaydedildi. Ham maddelerde (yakıt hariç) değişim olmazken, imalat sanayinde yüzde 4,8 artış yaşandı.

İthalat miktar endeksi ise yüzde 6,3 yükseldi. Gıda, içecek ve tütünde yüzde 35,1, ham maddelerde yüzde 9,4 ve imalat sanayinde yüzde 11,3 artış görülürken, yakıtlarda yüzde 1,2 azalış kaydedildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış verilerde ihracat aylık arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi, kasımda 143,3 iken aralıkta yüzde 2,8 artarak 147,3’e yükseldi. Takvim etkilerinden arındırılmış seride ise yıllık bazda yüzde 4,3 düşüşle 157,0 seviyesine geriledi.

İthalat miktar endeksi de mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seride aylık yüzde 1 artışla 131,3’e çıktı. Takvim etkilerinden arındırılmış yıllık seride ise yüzde 3 artışla 140,5 olarak hesaplandı.

Dış ticaret haddinde 7,2 puanlık iyileşme

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine oranlanmasıyla hesaplanan dış ticaret haddi, 2024 Aralık’ta 85,2 iken 2025 Aralık’ta 7,2 puan artarak 92,4’e yükseldi. Bu gelişme, ihracat fiyatlarının ithalat fiyatlarına kıyasla daha güçlü seyrettiğine işaret etti.