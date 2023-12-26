Arnavutluk, tavuk suyu toz bulyon ithal edecek

Geçtiğimiz yıl toplam ithalatı 8.4 milyar dolar seviyesinde olan Arnavutluk, Türkiye ile olan ihracatını yüzde 25’lik artışla 990 milyon dolar seviyesine ulaştırdı. Bu yıl ise bu rakamın en az 1.2 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor.

Bugün ise güçlü ekonomik büyüme, dinamik nüfus yapısı, rekabetçi operasyonel maliyetler ve coğrafi avantajları ile Türk ihracatçılar için çekici bir pazar haline gelen Arnavutluk’tan Türk gıda üreticilerine yeni bir ihracat fırsatı geldi.

Bu kapsamda Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a ithalat ilanı bırakan Arnavut bir firma, Türkiye’deki üreticilerden tavuk suyu toz bulyon satın alacağını belirtti. İthalatçının yayınladığı ihracat fırsatını görmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ilan detaylarına ulaşabilirler.

Arnavutluk pazarına kolay ulaşım

Arnavutluk’a ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie yayına başladı.

Çelik profil, gıda takviyeleri, kırtasiye ürünleri, konserve sebze, meyve suyu ve birçok sektördeki ürün gruplarının pazar araştırmasını kolaylaştıran “Forie DataBank”, bir ihracat adres bankası olarak hizmet veriyor. Arnavutluk’taki ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.