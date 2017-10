BAE firması, depo raf sistemleri ve soğutucular satın almak istiyor

11 Ekim 2017

Birleşik Arap Emirlikleri’nde mukim olup Afganistan’da yeni bir ambar inşa edeceklerinden bahseden firma, bu deponun iç mekan tefrişatı için gerekli olan her türlü raf sistemleri ve soğutma ekipmanları konusunda verdikleri detaylara göre fiyat teklifi talep etmektedir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Dear Sir or Madam,

We will like to build a new warehouse at Kabul, Afghanistan and

below is the list of requirement equipment for the warehouse what we need at this moment,

please give quote and submit to us.



DIMENSIONS

• Length – 800 ‘

• Width – 200 ‘

• Height – 45 ‘ (3 Story)

• Docks – 8-10

• Equipment Requirements

• Shelving

• Racks

• Freezers x 2

• Chillers x 2

Respectfully,

Saeed

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/372758_warehouse-equipments-and-shelving-inquiry-from-uae

