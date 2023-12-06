BAE, Türkiye’den pamuklu havlu talep ediyor

BAE, Türkiye'nin Körfez bölgesindeki en önemli ticaret ortaklarından biri olurken bu ülkeye geçen yıl 5,2 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Türkiye-BAE ticaret hacmi de 10 milyar dolara yaklaştı. Türkiye'nin BAE'ye ihracatında yüzde 58,6'lık payla ilk sırada tüketim malları yer alırken bunu yüzde 30,07'lik payla ara mallar ve yüzde 8,11'lik payla yatırım malları izledi. Diğer malların oranı ise yüzde 3,22 oldu.

Bu kapsamda Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ikili ilişkiler son 2 yılda yeni ticari ekonomik iş birlikleriyle ivme kazanmaya devam ederken bugün bu ülkeden Türkiye’ye yeni bir fırsat doğdu. Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a BAE’den yazan bir ithalatçı Türk üreticilerden pamuklu havlu ithal edeceğini belirtti.

BAE’den gelen ihracat fırsatını görmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

BAE’den ithalat şirketler listesi

BAE’ye hiç seyahat etmeden bu ülkeden nasıl ihracat müşterileri bulursunuz? Bu sorunun çok basit. Şimdi Forie DataBank’ı ziyaret edin ve onlarca sektördeki ithalatçı şirketler listesi içeren dosyaları inceleyin. Hemen ihracat görüşmelerine başlayabileceğiniz bu ithalatçı adreslerinin tamamı 2023 yılı güncel iletişim bilgilerini içeriyor.