BAE, Türkiye’den ‘pişirme ekipmanları’ talep ediyor!

Güvenli konaklama, operasyon/bakım ve BT Hizmetlerine kadar çok çeşitli hizmetler sunan BAE firması, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a bir ithalat ilanı bıraktı. Firma ilanında Türk üreticilerden çeşitli pişirme ekipmanları satın alacağını belirtti.

BAE’den yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Tek tıkla BAE pazarına ulaşın!

Türk üreticileri ve ihracatçıları artık BAE pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşabiliyorlar. Forie tarafından sunulan "Forie Databank," bir ihracat adres bankası gibi hizmet veriyor.

Bu kaynak sayesinde BAE’deki ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler gibi potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlanıyor. Sektör ayrımı yapmaksızın geniş bir veri tabanını içeren bu kaynak, Türk işletmelerinin BAE pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.