Bangladeş, bebek bezi üretimi için dokusuz kumaş satın alacak

Çeşitli sektörlerde global üretici olmaya soyunan ve uluslararası pazarda Türk ihracatçısının karşısına çıkan Bangladeş, bugün de Türkiye’deki kumaş ihracatçıları için bir ışık yaktı.

Bu kapsamda her gün sayısız ilanı kullanıcılarına sunan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a ilan bırakan Bangladeşli ithalatçı firma, yayınladığı ilanla Türkiye’den bebek bezi üretimi için dokusuz kumaş ithal edeceğini belirtti.

Bangladeş’te faaliyet gösteren ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Kumaş ithalatçısı şirketler Listesi

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin tekstil sektöründeki kumaş ithalatçısı şirketlerin listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde tekstil sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyor iseniz, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.