Bangladeş’ten ihracat fırsatı: “Yangın hortumu ve kaplin”

Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter, dünya çapında ticaret yapmak isteyen firmalara milyonlarca dolarlık ihracat fırsatları sunuyor. Her gün güncellenen ilanları takip ederek fırsatları değerlendiren Türk üretici ve ihracatçı firmalar, global pazarlarda yer alma fırsatını yakalıyor.

Bugün ise yayınlanan sayısız ilanlardan bir tanesi Bangladeş’ten geldi. Bangladeşli ithalatçı firma kullanıcılarına sunduğu en yeni özellikleriyle sınırları aşan ve onlara her zaman daha verimli, pratik bir ithalat fırsatı sunan TurkishExporter’da yayınladığı ilanla, Türkiye’den yangın hortumu ve kaplin alacağını duyurdu. İlanında istediği ürünün özelliklerini de anlatan firma, ilgili üreticilerden fiyat teklifi bekliyor.

Bangladeşli ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.