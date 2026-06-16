Bayram etkisi Ege ihracatını aşağı çekti: İlk 5 aylık dış satım 17,6 milyar dolara geriledi

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Ege Bölgesi ihracatının lokomotifi konumundaki İzmir, mayıs ayında 2 milyar 78 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek bölge liderliğini korudu. Kent, geçen yılın aynı ayına göre ihracatını yüzde 1 artırmayı başarırken, bölge ihracatının yüzde 57'sini tek başına gerçekleştirdi.

İzmir'in ocak-mayıs dönemi ihracatı 9 milyar 510 milyon dolar olurken, kentte kimya sektörü 1 milyar 90 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı.

Manisa'da ihracat kaybı derinleşti

Ege Bölgesi'nin önemli ihracat merkezlerinden Manisa'nın mayıs ayı ihracatı yüzde 25,3 düşüşle 519 milyon dolara geriledi. Kentin beş aylık ihracatı ise yüzde 10 azalarak 2 milyar 826 milyon dolara düştü.

Elektrik-elektronik sektörü 475,8 milyon dolarlık ihracatla liderliğini korurken, sektörde yüzde 35'lik düşüş yaşanması dikkat çekti.

Denizli yükselişini sürdürdü

Denizli, ilk beş ayda ihracatını yüzde 5,2 artırarak 1 milyar 988 milyon dolara çıkardı. Kentte elektrik-elektronik sektörü 476 milyon dolarlık ihracatla ilk sıraya yükselirken, uzun yıllar lider olan hazır giyim sektörü ikinci sıraya geriledi.

Balıkesir de ihracatını yüzde 5,2 artırarak 1 milyar dolar eşiğini aşarken, Muğla yüzde 6,5, Kütahya yüzde 4 ve Uşak yüzde 7 büyüme kaydetti.

Öztürk: Ege üretim ve ihracat gücünü korudu

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, küresel ticaretteki yavaşlama, artan maliyetler ve kur baskısına rağmen bölgenin üretim ve ihracat kapasitesini koruduğunu belirtti.

Öztürk, yılın geri kalanında küresel talepte toparlanma ve ihracatçıların rekabet gücünü artıracak adımların atılması halinde Ege Bölgesi'nin 2026 yılını 45 milyar dolarlık ihracat hacmiyle tamamlayabileceğini ifade etti.