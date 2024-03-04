Belarus, Türkiye’den bebek bezi üreticisi arıyor

Her gün sayısız ithalat ilanları yayınlayan TurkishExporter aracılığıyla bugüne kadar birçok ihracatçı, kapılarını dünyaya açarak ticaretteki yükselişini sürdürüyor. Bugün ise bu ilanlara bir yenisi daha eklendi. Bu kapsamda Belarus’ta faaliyet gösteren ithalatçı bir firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a bıraktığı ilanla Türkiye’den bebek bezi satın alacağını belirtti.

Belaruslu ithalatçı ile kolayca iletişime geçebilecek olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Belarus pazarına giriş bileti

Belarus pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticiler ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı ‘Forie’ hizmete girdi.

“Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin Belarus ‘ta yer alan ithalatçılara, toptancılara veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.