Belarus’a ihracat fırsatı: ‘Modül led’ talep ediliyor!

Toplamda 12,53 milyar dolar ihracat hacmi ile dünyanın 105. ithalatçı ülkesi olan Belarus, en çok ürün tedariğini sırasıyla Çin ve Polonya’dan gerçekleştiriyor. Belarus’un ithalat yaptığı ülkeler listesinde ise Türkiye 1,12 milyar ile 5.sırada.

Buna göre son yıllarda Türkiye ile arasında ticari ve ekonomik ilişkileri dinamik olarak gelişim gösteren Belarus’tan Türk üreticilere bir alım talebi geldi. Bu kapsamda aydınlatma sektöründe faaliyet gösteren Belaruslu bir firma, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’den modül led satın alacağını belirtti.

Belarus’tan gelen bu ihracat fırsatını görmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Belarus pazarına giriş bileti

Belarus pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı ‘Forie’ hizmete girdi.

“Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin Belarus’ta yer alan ithalatçılara, toptancılara veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.