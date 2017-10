Belize pazarı için yapısal çelikler ithal etmek istiyor

02 Ekim 2017

Belize’den irtibata geçen bir müşteri, 40’lık konteyner bazında galvanizli yapısal çelik ürünler ithal etmek istediklerini belirterek düzenli mal alabilecekleri tedarikçiler aramaktadır.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Hello,

I am located in Belize, Central America.

I am looking for a plant who can manufacture on regular base galvanized steel structures,

and load it on open top 40 feet container for Export in Belize?

Thank you in advance

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/371710_galvanized-steel-structures-regular-import-inquiry-from-belize

