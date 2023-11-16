Bosna Hersek, Türkiye’den organik ürünler istiyor

Çörek otu, kabak çekirdeği gibi organik yağlar ve organik makyaj malzemeleri almak üzere kullanıcılarına verimli bir e-ihracat deneyimi sunan TurkishExporter’a ilan bırakan Bosna Hersek merkezli dış ticaret firması, Türkiye’deki üretici şirketlerle iletişime geçip, ithalatını yapacağı ürünler hakkında üreticilerden bilgi ve fiyat teklifi almak istiyor.

Bosna Hersek’ten gelen bu ihracat fırsatlarını görmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

“Forie Databank” ile Bosna Hersek pazarına kolayca ulaşın

Türk üreticiler ve ihracatçıları için Bosna Hersek pazarına yönelik artık yeni bir ticaret bilgi kaynağı mevcut: "Forie Databank" Bu kaynak, ihracatçılara büyük fayda sağlayacak bir adres bankası işlevi görüyor. Hangi sektörde faaliyet gösteriyor olursanız olun, Bosna Hersek’teki potansiyel ithalatçılar, toptancılar ve mağaza zincirleri hakkında detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.