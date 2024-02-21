Brezilya’ya ihracat fırsatı: “Hamur yoğurma makinesi”

Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alan Brezilya’dan bugün Türkiye pazarına bir adım atıldı. Bu kapsamda Brezilya’da çeşitli hizmetler veren ithalatçı firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a bir alım talebi bıraktı. Firma yayınladığı taleple Türkiye’den hamur yoğurma makinesi satın alacağını belirtti.

Brezilyalı ithalatçı ile iletişime geçecek olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Brezilya pazarına giriş yapmak ister misiniz?

Türk üreticiler ve ihracatçıları için Brezilya pazarına yönelik artık yeni bir ticaret bilgi kaynağı mevcut: "Forie Databank." Bu kaynak, ihracatçılara büyük fayda sağlayacak bir adres bankası işlevi görüyor.

Hangi sektörde faaliyet gösteriyor olursanız olun, Brezilya’daki potansiyel ithalatçılar, toptancılar ve mağaza zincirleri hakkında detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.