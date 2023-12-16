Bulgaristan, içecek üreticilerine ihracat kapısı araladı

İhracatta rekor üstüne rekor kıran Türkiye dış satımdaki yüksek performansını Balkan coğrafyasında sürdürmeye devam ediyorken, Türkiye komşusu Bulgaristan'la da ilişkilerini güçlendirerek iki ülke arasındaki ticaretin ivme kazanmasını sağlıyor.

Bugün ise Türkiye’nin 2022 yılında rekor seviyede ihracat gerçekleştirdiği Bulgaristan’dan Türk içecek üreticilerine bir ihracat fırsatı geldi. Bu kapsamda her gün sayısız ilanı kullanıcılarına sunan TurkishExporter’a ilan bırakan Bulgar ithalatçı, Türkiye’den meyve suyu, limonata ve aloe vere içeceği gibi ürünler satın alacağını belirtti.

Bulgar ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri bu ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Bulgaristan’a ihracat yapmak ister misiniz?

Forie tarafından sunulan “Forie Databank” ile Türk üreticiler ve ihracatçılar artık Bulgaristan pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde buradan ulaşabiliyorlar.

Bir ihracat adres bankası gibi hizmet veren Forie Databank ile Bulgaristan’daki ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlıyor. Gıdadan, ambalaja kadar sayısız sektörü içinde bulunduran Forie Databank, Türk işletmelerinin Bulgaristan pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.

Gıda sektöründe ithalatçı firmalar Listesi

Gıda sektöründe üretim ve ihracat yapan bir Türk firmasıysanız binlerce gıda ithalatçısı firmanın yer aldığı Forie Databank’ı mutlaka ziyaret etmelisiniz. Çeşitli ülke ve sektörde binlerce gıda ithalatçısını bu bilgi bankasında bulabilirsiniz. Forie Databank’ın 2023 yılı güncel iletişim bilgilerini içeren adresleri, size kolay ve daha az maliyetle yeni ihracat pazarları sunuyor.