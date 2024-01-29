Bulgaristan, Türkiye’den hastaneler için dezenfektan ithal edecek

İhracatta rekor üstüne rekor kıran Türkiye, dış satımdaki yüksek performansını Balkan coğrafyasında sürdürmeye devam ederken, komşusu Bulgaristan’la da ilişkilerini güçlendirerek iki ülke arasındaki ticaretin ivme kazanmasını sağlıyor.

Bugün ise Türkiye’nin 2022 yılında rekor seviyede ihracat gerçekleştirdiği Bulgaristan’dan Türk hijyen ürünleri üreticilerine bir ihracat fırsatı geldi. Bu kapsamda her gün sayısız ilanı kullanıcılarına sunan TurkishExporter’a ilan bırakan Bulgar ithalatçı, Türkiye’den dezenfektan satın alacağını belirtti.

Bulgar ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Bulgaristan’a ihracat yapmak ister misiniz?

Forie tarafından sunulan “Forie Databank” ile Türk üreticiler ve ihracatçılar artık Bulgaristan pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşabiliyor.

Bir ihracat adres bankası gibi hizmet veren Forie Databank ile Bulgaristan’daki ithalatçılar, toptancılar, perakendeciler ve potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlıyor. Gıdadan, ambalaja kadar sayısız sektörü içinde bulunduran Forie Databank, Türk işletmelerinin Bulgaristan pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.