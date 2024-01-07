Çekya, Türkiye’den bez çanta tedarikçileri arıyor

Türkiye ile ticaret hacmini özellikle Gümrük Birliği’nin tesis edildiği 2004 yılından sonra hızla arttıran Çekya, Türkiye için önemli bir ticari ortak olarak ön plana çıkıyor. Buna göre Çekya ve Türk firmalarının ticaret ortaklıklarının giderek arttırdığı görülürken, önceki dönem Çek Cumhuriyeti Endüstri ve Ticaret Bakanı Jan Mládek’in, “Çek şirketleri, Türk yatırımları ile iş ilişkisini daha fazla geliştirmek istiyor. Çek şirketlerinin Türk pazarındaki çıkarları önemli” ifadeleri akıllara geliyor.

Bugün ise Türkiye ile ticari ilişkilerine son derece önem veren Çekya’dan, Türkiye’deki üreticileri mutlu edecek bir alım isteği geldi. Bu kapsamda B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’a ilan bırakan ithalatçı, Türkiye’den Çek Cumhuriyeti’ndeki oteli için kişiye özel baskı yapacağı bez çantalar satın alacağını belirtti.

Çekya’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Çekya pazarına girmek ister misiniz?

Türk üreticileri ve ihracatçıları artık Çekya pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşabiliyorlar. Forie tarafından sunulan "Forie Databank," bir ihracat adres bankası gibi hizmet veriyor.

Bu kaynak sayesinde Çekya’daki ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler gibi potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlanıyor. Sektör ayrımı yapmaksızın geniş bir veri tabanını içeren bu kaynak, Türk işletmelerinin Çekya pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.