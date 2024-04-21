Çekya’dan Türk ihracatçılara iş fırsatı: Güneş kremi talep ediliyor!

Kullanıcılarına sunduğu en yeni özellikleriyle sınırları aşan ve onlara her zaman daha verimli, pratik bir ithalat ve ihracat fırsatı sunan TurkishExporter, bugün Çekya’dan gelen bir ithalat talebini kullanıcılarına sundu.

Bu kapsamda Çekya ’da eczane ürünleri toptancısı olarak faaliyet gösteren ithalatçı firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a ilan bıraktı. Firma ilanında Türkiye’den güneş kremi atın alacağını belirtti.

Çekya’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Çekya pazarına girmek ister misiniz?

Türk üreticileri ve ihracatçıları artık Çekya pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşabiliyorlar. Forie tarafından sunulan "Forie Databank," bir ihracat adres bankası gibi hizmet veriyor.

Bu kaynak sayesinde Çekya’daki ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler gibi potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlanıyor. Sektör ayrımı yapmaksızın geniş bir veri tabanını içeren bu kaynak, Türk işletmelerinin Çekya pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.