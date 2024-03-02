Cezayir, sıcaklık ölçer ithalatı için Türk üreticilerle iletişime geçecek!

Büyük bir tüketici pazarına ve gittikçe artan harcama gücüne sahip olan Cezayir’in, Türkiye ile arasındaki ilişkileri büyük bir atılım ve gelişim içinde olmaya devam ediyor. Son yıllarda iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli bir mesafe katetmesiyle de bu ülkelerin ticaret hacminin artırılması ve orta vadede 10 milyar dolar olması hedefleniyor.

Bugün ise üreticiler için önemli bir kapı olabilecek Cezayir’den, Türkiye’deki ihracatçılara iş fırsatı geldi. Bu kapsamda dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da ilan yayınlayan Cezayirli firma, Türkiye’den sıcaklık ölçer satın alacağını belirtti.

Cezayir’de faaliyet gösteren ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Tek tıkla Cezayir pazarına ulaşın

Türk üreticileri ve ihracat firmaları için Cezayir pazarına ulaşmanın artık yeni bir yolu var: "Forie Databank." Bu platform, Cezayir’deki ticaret dünyasını keşfetmek isteyenlere kapsamlı bir rehber sunuyor.

Cezayir’de faaliyet gösteren ithalatçılar, toptancılar ve perakende şirketleri hakkında ayrıntılı bilgilere buradan kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Cezayir’de ticaret yapmayı planlıyorsanız veya mevcut faaliyetlerinizi genişletmeyi düşünüyorsanız, "Forie Databank" sizin için bir hazine niteliğinde.